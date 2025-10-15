Cantoras del Alto celebra a las Madres y acompaña el Consejo Provincial de Mujeres

En el marco del “Día de la Madre”, se desarrollarán actividades gratuitas durante el viernes 17 y el sábado 18 de Octubre en el CPV Santa Ana de las 200 Viviendas de Alto Comedero para compartir arte y música con toda la comunidad y conmemorar a las madres en su día.

Las jornadas organizadas por Cantoras del Alto; Viva Voz Escuela Itinerante y Colectiva expansiva, son libres y gratuitas con la finalidad de celebrar la fortaleza y vida en las voces de las madres del barrio y todo Jujuy.

Dentro del cronograma establecido el viernes a partir de las 18 horas se realizará el Taller de Canto para Mujeres Viva Voz, que estará a cargo de la Lic. Eugenia Mur y estará dirigido para mujeres de todas las edades.

En tanto, el sábado a las 19 horas, destinado para toda la familia se llevará a cabo el “Concierto Homenaje a las Madres” por las Cantoras del Alto.

Se invitó a toda la comunidad a ser parte del homenaje “Día de la Madre”.

Es de destacar que acompañarán estos encuentros de arte y música el Consejo Provincial de Mujeres, la igualdad de Género y el respeto por las Diversidades; la Secretaria de Cultura de la Provincia de Jujuy; el Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana; y la Subdirección de Adultos Mayores Alto Comedero.