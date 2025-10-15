Noticias de Jujuy

Cantoras del Alto celebra a las Madres y acompaña el Consejo Provincial de Mujeres

Jujuy
Cantoras del Alto celebra a las Madres y acompaña el Consejo Provincial de Mujeres

En el marco del “Día de la Madre”, se desarrollarán actividades gratuitas durante el viernes 17 y el sábado 18 de Octubre en el CPV Santa Ana de las 200 Viviendas de Alto Comedero para compartir arte y música con toda la comunidad y conmemorar a las madres en su día.

Las jornadas organizadas por Cantoras del Alto; Viva Voz Escuela Itinerante y Colectiva expansiva, son libres y gratuitas con la finalidad de celebrar la fortaleza y vida en las voces de las madres del barrio y todo Jujuy.

Dentro del cronograma establecido el viernes a partir de las 18 horas se realizará el Taller de Canto para Mujeres Viva Voz, que estará a cargo de la Lic. Eugenia Mur y estará dirigido para mujeres de todas las edades.

En tanto, el sábado a las 19 horas, destinado para toda la familia se llevará a cabo el “Concierto Homenaje a las Madres” por las Cantoras del Alto.

Se invitó a toda la comunidad a ser parte del homenaje “Día de la Madre”.

Es de destacar que acompañarán estos encuentros de arte y música el Consejo Provincial de Mujeres, la igualdad de Género y el respeto por las Diversidades; la Secretaria de Cultura de la Provincia de Jujuy; el Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana; y la Subdirección de Adultos Mayores Alto Comedero.

También podría interesarte
Jujuy

Primera reunión de la Cena Blanca 2025

Jujuy

Redes de contención. Abordaje de la violencia de género en Humahuaca

Jujuy

Elegir alimentos saludables y sumar hábitos, claves en cada ciclo de vida

Jujuy

Sadir acompaña gestiones por una nueva ley de biocombustibles

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.