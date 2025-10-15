Educación garantiza el servicio educativo en la Escuela Nº 389 de Catua

El Ministerio de Educación informa que está garantizado el servicio educativo en la Escuela Nº 389 “Paso de los Andes”, de la localidad de Catua.

La directora de Educación Primaria, Griselda Arancibia, detalló que la institución cuenta con una matrícula de 46 estudiantes, de 1º a 7º grado, y un plantel conformado por una directora, dos maestras de grado y cuatro docentes de materias especiales (Música, Inglés, Técnicas Agropecuarias y Educación Física).

La escuela de jornada completa y perteneciente al período especial, no había logrado cubrir los cargos de maestros de grado, pese a los ofrecimientos realizados por la Junta Provincial de Calificación Docente en las sedes de Susques y de San Salvador de Jujuy.

Para asegurar la continuidad pedagógica, se implementó la estrategia de plurigrado: una docente dicta clases a los 20 estudiantes del primer ciclo (1º a 3º grado), otra enseña al grupo de 12 estudiantes del segundo ciclo (4º y 5º grado), y la directora está a cargo de 14 estudiantes del tercer ciclo (6º y 7º grado).

En la jornada de hoy se logró cubrir cuatro cargos docentes, fortaleciendo así el plantel institucional y garantizando el desarrollo normal de las actividades escolares.

Asimismo, se encuentra garantizado el servicio alimentario escolar, que incluye desayuno, almuerzo y merienda para todos los niños y niñas que asisten a la institución.

El Ministerio de Educación reafirma su compromiso con el acceso y la continuidad educativa en todas las regiones de la provincia, garantizando el derecho a una educación de calidad para cada estudiante.