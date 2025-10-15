Innovación Educativa. Inició Aula Exprés para integrar tecnología, creatividad e innovación

La propuesta ofrece experiencias educativas breves donde docentes y estudiantes incorporan herramientas, promoviendo la innovación y el enfoque STEAM.

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través del Centro de Innovación Educativa (CIE) de la Dirección de Innovación Educativa, dio inicio a Aula Exprés – Proyecto STEAM, una propuesta que integra tecnología, creatividad e innovación.

Participaron la Escuela Secundaria Rural Nº 5 (sede El Milagro), la Escuela Nº 11 “Tte. Gral. Bartolomé Mitre” de El Chamical, y el IES Nº 5 “José Eugenio Tello”, con un total de 82 estudiantes.

Aula Exprés busca ofrecer experiencias educativas breves donde docentes y estudiantes incorporan herramientas tecnológicas y saberes del equipo del CIE, promoviendo la innovación y el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).

Aula Exprés se consolida como una propuesta dinámica del CIE, que impulsa proyectos cortos para integrar la tecnología en el aula y promover nuevas formas de enseñar y aprender.

El Ministerio invita a instituciones de toda la provincia a sumarse a las experiencias del Espacio Escuela del CIE, a través del formulario: https://bit.ly/VisitaEscuela

Más información: 3884045142 – [email protected]