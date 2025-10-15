Primera reunión de la Cena Blanca 2025

Se llevó a cabo la primera reunión organizativa de la Cena Blanca 2025 en el salón del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, con la participación de docentes, tutores y alumnos. Se confirmó que el evento se realizará el viernes 5 de diciembre en San Salvador de Jujuy.

Si bien aún no se definió el costo de la tarjeta, se anunció la realización del Cultural Fest, previsto para el jueves 20 de noviembre en Ciudad Cultural. La entrada tendrá un valor de $3.000, y la recaudación será destinada en su totalidad al 100% a reducir y cubrir el costo de la tarjeta de la Cena Blanca.

En relación con el menú, se acordó elaborar un formulario digital que será enviado a los establecimientos educativos para elegir entre un Menú Tradicional o un Menú Alternativo.

Al finalizar la reunión, se realizó el sorteo de los 10 establecimientos que participarán en la degustación del menú, cada uno representado por un docente asesor y un alumno.

Finalmente, se informó que próximamente se convocará a una nueva reunión para definir el valor final de la tarjeta.