Redes de contención. Abordaje de la violencia de género en Humahuaca

En la jornada de trabajo se avanzó en la creación de un recursero local que permitirá reunir información sobre los servicios, instituciones y recursos disponibles en la comunidad que posibilitarán la asistencia de mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa fortaleciendo la articulación junto a distintas instituciones para fortalecer el abordaje integral de la violencia de género como asi también facilitar la asistencia y el acompañamiento.

Si bien en lHumahuaca funciona el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, este instrumento permitirá mejorar y garantizar una efectiva atención. Cabe destacar que el dispositivo está ubicado en calle Entre Ríos esquina Buenos Aires, con un equipo interdisciplinario que atiende y acompaña todo proceso con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía.

De la jornada participaron representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Seguridad, de la Oficina de Protección de Derechos (OPD), del Enlace Comunitario y del Ministerio Público de la Defensa, quienes trabajaron de manera conjunta en la construcción de estrategias de intervención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género.

El trabajo articulado entre los distintos organismos refuerza el compromiso provincial de consolidar redes locales de contención, prevención y asistencia, promoviendo la igualdad de derechos y la erradicación de todas las formas de violencia.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de seguir generando espacios articulados y de cooperación con la finalidad de continuar en la construcción de una provincia más justa e igualitaria y libre de violencias.