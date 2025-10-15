Noticias de Jujuy

Sadir acompaña gestiones por una nueva ley de biocombustibles

Jujuy
Sadir acompaña gestiones por una nueva ley de biocombustibles

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con senadores nacionales a fin de expresar su respaldo al proyecto de ley que establece un nuevo marco de fomento a los biocombustibles.

Junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la importancia del referido proyecto promovido por la senadora Alejandra Vigo y respaldado por la Liga Bioenergética, que integran Jujuy, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Santa Fe y Misiones.

En este sentido, Sadir explicó que el propósito es actualizar la legislación para potenciar la producción nacional, generar empleo y garantizar energía más limpia y sustentable.

“Necesitamos que el proyecto obtenga dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para que sea debatido en el recinto de sesiones”, indicó el mandatario y finalmente enfatizó que “esta es una oportunidad concreta para fortalecer las economías regionales, cuidar el ambiente y darle previsibilidad a un sector estratégico para el país”.

También podría interesarte
Jujuy

Primera reunión de la Cena Blanca 2025

Jujuy

Redes de contención. Abordaje de la violencia de género en Humahuaca

Jujuy

Cantoras del Alto celebra a las Madres y acompaña el Consejo Provincial de Mujeres

Jujuy

Elegir alimentos saludables y sumar hábitos, claves en cada ciclo de vida

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.