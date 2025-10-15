Sadir acompaña gestiones por una nueva ley de biocombustibles

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con senadores nacionales a fin de expresar su respaldo al proyecto de ley que establece un nuevo marco de fomento a los biocombustibles.

Junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la importancia del referido proyecto promovido por la senadora Alejandra Vigo y respaldado por la Liga Bioenergética, que integran Jujuy, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Santa Fe y Misiones.

En este sentido, Sadir explicó que el propósito es actualizar la legislación para potenciar la producción nacional, generar empleo y garantizar energía más limpia y sustentable.

“Necesitamos que el proyecto obtenga dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para que sea debatido en el recinto de sesiones”, indicó el mandatario y finalmente enfatizó que “esta es una oportunidad concreta para fortalecer las economías regionales, cuidar el ambiente y darle previsibilidad a un sector estratégico para el país”.