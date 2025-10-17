Ministerio de Seguridad y Facultad de Ingeniería forman alianza para desarrollo académico y profesional

En el marco de las políticas enfocadas en el fortalecimiento institucional y del trabajo articulado con el ámbito académico, el Ministerio de Seguridad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, rubricaron un acuerdo de cooperación para promover acciones conjuntas orientadas a la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de prácticas profesionales.

Además, prevé una agenda común orientada al desarrollo de actividades de formación, extensión e investigación, tales como pasantías, prácticas profesionales supervisadas, capacitaciones técnicas, visitas institucionales, desarrollo de proyectos tecnológicos, fortalecimiento del ecosistema emprendedor, y espacios de actualización tanto para el personal de dicha cartera como para la comunidad académica.

La firma estuvo a cargo del secretario de Seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; y el decano de la Facultad de Ingeniería, Luis Alejandro Vargas; acompañados por el director general del Ministerio de Seguridad, Hugo Adaro; la secretaria de Extensión, Coordinación y Planificación, Margarita Ivanovich; el director del Centro de Monitoreo Sistema 911, Fabio Aracena; y la directora general del Observatorio, Mariela Rodríguez.

El convenio marca un paso importante hacia una colaboración sostenida entre la gestión pública y el ámbito universitario, permitiendo generar nuevas oportunidades para los y las estudiantes de carreras tecnológicas, al tiempo que se fortalece el trabajo del Ministerio de Seguridad, a través de la incorporación de herramientas y enfoques innovadores.