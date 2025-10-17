Personas Mayores . Con una gala en el Tizón, el grupo folclórico «La Cosecha» celebró sus 8 años

El grupo del Centro de Día «Virgen del Valle» festejó con un amplio repertorio de música tradicional acompañado por el coro «La Voces del Tiempo».

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección General de Personas Mayores, llevó adelante una emotiva Gala “Canto sin Tiempo” en el Centro Cultural Héctor Tizón, con motivo del 8º aniversario del grupo folclórico “La Cosecha”, perteneciente al Centro de Día “Virgen del Valle”.

El encuentro contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez; la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Factori; y Guillermo Colque, en representación de Gobierno de la Provincia de Jujuy.

Asimismo, participaron los profesores Roberto Terceros, a cargo del Grupo Folclórico “La Cosecha”, y Pablo Velázquez, responsable del Coro “Las Voces del Camino”, quienes acompañaron la puesta en escena y la dirección artística del evento.

Durante la presentación, el grupo interpretó un amplio repertorio de música tradicional con zambas, bagualas, tonadas chapacas y taquiraris que reflejaron la identidad jujeña y el compromiso artístico de sus integrantes. También se presentaron el Coro “Las Voces del Camino” y el Ballet Folclórico “Herencia de Mi Tierra”, que aportaron color, danza y sentimiento a la celebración.

A modo solidario, se recibieron insumos de higiene personal, que serán destinados a instituciones que trabajan con personas mayores.