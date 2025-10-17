Políticas socioeducativas. Iniciaron clases de nivel secundario en el Complejo Penitenciario Nº 8 de Chalicán

Con fondos propios, Jujuy tiene cubiertos todos los servicios educativos en establecimientos penitenciarios.

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Dirección de Educación Secundaria y la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, inició este miércoles 15 de octubre con el dictado de clases de nivel medio en el Complejo Penitenciario N°8, ubicado en la localidad de Chalicán.

“Es un hecho muy significativo para la provincia de Jujuy, que hoy tiene cubiertos todos los servicios educativos en los establecimientos penitenciarios”, destacó Carla Torcoletti, responsable de la Modalidad, y remarcó que «nuestra jurisdicción sostiene la Educación en Contexto de Encierro con financiamiento provincial”.

En tanto, detalló que las ofertas educativas incluyen Terminalidad Primaria para Jóvenes y Adultos, Nivel Secundario, Educación Técnico Profesional, talleres de Música, Educación Física e Inglés, además del servicio de Biblioteca con Clubes de Lectura y talleres de Escritura.

Con esta apertura, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con el derecho a la educación en todos los ámbitos, garantizando oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal que promuevan la inclusión, la formación integral y la inserción social de las personas privadas de libertad.