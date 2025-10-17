Turismo y un perfil internacional. Maimará, seleccionado como pueblo más lindo del mundo

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos informó la nominación por medio de una conferencia de prensa en el salón Belgrano del Cabildo.

En los premios Best Tourism Villages 2025, organizado por la ONU Turismo, premió al pueblo de Maimará como uno de los más lindo del mundo junto a Carlos Pelegrini de la Provincia de Corrientes, en la que participaron 65 países y 270 pueblos.

“Muy contento con la noticia porque posiciona a Maimará y a Jujuy”, expresó el ministro Federico Posadas.

Siguió, “esto, significa una promoción mundial” y recordó cómo fueron los primeros pasos de Caspalá, “era un pueblo totalmente desconocido y hoy está posicionado”, argumentó.

Asimismo, elogió los trabajos que viene realizando Maimará para llegar a la cúspide y destacó la presencia de las bodegas y el aporte del Tren Solar de la Quebrada por medio de paradas en la Posta de Hornillos como en el pueblo.

“Es un pueblo que logró mantener su esencia y ahora, el desafió de seguir trabajando en forma articulada con el municipio y los vecinos del lugar”, agregó.

En otro pasaje, solicitó tomar con “mucha responsabilidad” la congratulación turística para seguir el camino del crecimiento orgánicamente

“Maimará, estará en el mapa central de la Quebrada. Seguiremos trabajando en el turismo de las Yungas, Valles y la Puna”, culminó.

En tanto que el secretario Diego Valdecantos ponderó el trabajo que viene realizando el gobierno en materia turística y la posición de Jujuy en el mundo.

“La idea es seguir posicionando a los pueblos emergentes de la provincia. Y seguir creciendo en el turismo”, manifestó.