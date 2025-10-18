El intendente “Chuli” Jorge celebró junto a más de 300 quinceañeras una nueva edición de “Sueños de Primavera”

Un año más, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante Sueños de Primavera, el tradicional festejo colectivo impulsado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, que permite a jóvenes de distintos barrios celebrar sus 15 años de manera comunitaria, inclusiva y gratuita. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Manuel Belgrano, donde cerca de 300 adolescentes fueron agasajadas con una celebración inolvidable que incluyó el tradicional vals, la torta, regalos, comida, música y baile. En un clima colmado de emoción y alegría, se vivió una verdadera fiesta que ya se consolidó como un sello distintivo de la ciudad y un acontecimiento único en el país.

En este marco el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “hace más de 13 años que realizamos esta fiesta de la ciudad para celebrar la vida, para celebrar la energía y alegría de nuestras jóvenes. Es un proyecto que nació de la concejal Galán y que se mantiene año tras año gracias al compromiso de todo el municipio, especialmente la Secretaría de Desarrollo Humano, el Concejo Deliberante y el apoyo del Gobierno de la Provincia. Es una fiesta de toda la comunidad, una oportunidad para compartir con las familias la primavera, la juventud y la esperanza”.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, destacó la dimensión social e inclusiva de la propuesta, “es una fiesta que sorprende en muchos lugares del país y del mundo. La idea del intendente fue maravillosa: que todas las chicas puedan tener su fiesta de 15, sin importar las condiciones económicas. Muchas recibieron sus vestidos y zapatos gracias al trabajo conjunto del municipio, el Concejo Deliberante y el Gobierno Provincial. Es una muestra de empatía, inclusión y alegría compartida.”

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, resaltó el valor comunitario del encuentro, “Sueños de Primavera ya es una tradición del municipio capitalino. Más de doscientas jóvenes de distintos barrios, e incluso de otras localidades, se reúnen en este espacio emblemático para celebrar sus 15 años. Verlas disfrutar junto a sus familias es realmente emocionante. Felicitaciones al equipo de Desarrollo Humano y al intendente Chuli Jorge por seguir haciendo realidad este sueño colectivo”.