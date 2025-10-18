Éxito Total en la » Expo Emprendedora» por el Día de la Madre

La «Jujuy Emprende Expo Emprendedora» se consolidó con un rotundo éxito, convocando a una multitud de familias jujeñas en la Ciudad Cultural, en vísperas de la celebración del Día de la Madre.

Desde la apertura, el predio se llenó de color, creatividad y espíritu emprendedor, con la participación de más de 250 expositores, quienes ofrecieron una inmensa variedad de productos artesanales, únicos y auténticos.

La feria, organizada con el apoyo del Gobierno de la Provincia, brindó una alternativa ideal y accesible para que los visitantes encontraran el regalo perfecto para mamá, apoyando al mismo tiempo la economía local.

El evento, que tuvo entrada libre y gratuita, fue mucho más que un simple paseo de compras. Se transformó en una verdadera jornada familiar, con la presencia de artistas locales, música a cargo de djs invitados, sorteos y un espacio recreativo especial para los niños con juegos y peloteros.

Una emprendedora jujeña agradeció al gobierno de la Provincia por la convocatoria y por la organización. “A pesar del clima, vino mucha gente a ciudad cultural”, comentó y siguió “estamos contentos por la venta. Espero que haya otro encuentro de emprendedores”, finalizó