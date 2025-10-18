Exitoso Segundo Encuentro Artesanal “Sorprendiendo a Mamá”

Con motivo del Día de la Madre se llevó a cabo, en Multiespacio el Alto, la segunda edición de una iniciativa conjunta entre las áreas de Desarrollo Humano de la Municipalidad y del Gobierno de la Provincia en la que emprendedoras comercializan novedosas creaciones

Sobre el particular, la directorade Adultos Mayores, Mirta Humacata, comentó, “siempre trabajamos en conjunto con provincia y en esta ocasión acompañamos este Segundo Paseo Artesanal del Día de la Madre con los CPV, los CDI, la Dirección de Adultos Mayores y esta institución que pertenece a la Municipalidad, brindando una serie de actividades para todas las personas que se acercaron; repartimos tortas para las madres, sorteamos regalos de parte del CPV General Arias, y tuvimos un baile a cargo de la Dirección de Adultos Mayores”, y expresó un cordial saludo a las madres, “aprovechamos parta mandar un beso enorme a todas las madres de Capital”.

La coordinadora de Economía Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, Silvina Díaz, explicó, “participaron emprendedoras que vinieron a visibilizar sus marcas y a exhibir la creatividad que le ponen a sus emprendimientos; tenemos altas expectativas a pesar del tiempo porque ellas vinieron con muchas ganas a ofrecer sus productos para el día de la Madre”.

A su turno, la coordinadora de Multiespacio El Alto, Ana Astorga, sostuvo, “a pesar del clima tuvimos altas expectativas por una excelente jornada; esperamos a todas las madres y a quienes quieran venir a comprar algún regalito y a ver las hermosas cosas que hacen las emprendedoras, hasta horas 19:00 en horario corrido”.