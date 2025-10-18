Feria por el Día de la Madre ubicada en calle Jorge Newbery

Más de 30 emprendedores y comerciantes ofrecen una gran variedad de productos como: artículos de cocina, indumentaria, accesorios o artículos de bazar ideales para el Día de la Madre. Esta feria funciona desde la las 8 hasta las 23 horas sobre calle Jorge Newbery y cuenta con baños y personal de seguridad.

En este marco, la subdirectora de Ferias, Rosa Saenz, desatacó que trabajan constantemente para que todos los espacios de la ciudad que funcionan como ferias estén organizados y cumplan con los requisitos correspondientes para un trabajo conjunto entre los emprendedores y el municipio, “estamos en esta feria ubicada sobre calle Jorge Newbery a pocos días del Día de la Madre trabajando con muchas mujeres emprendedoras que se reúnen en diversas fechas como el Día del Niño y que ya están organizadas, entre todos colaboramos con la limpieza del sector y desde el municipio las ayudamos debido a la actual situación económica”.

Seguidamente, Rosa Saenz, informó que es una feria conformada con todos los participantes inscriptos formando un registro que continua abierto para todos los interesados, “en esta actividad todos los comerciantes tienen los permisos correspondientes y forman parte de un padrón general; desde el municipio buscamos que todos los feriantes cumplan con la reglamentación de la ordenanza N° 7074”.

Por su parte, Liberata Camino, indicó que están ofreciendo regalos para el Día de la Madre como: artículos de cocina, prendas de vestir, accesorios y artículos de bazar, “muchas personas participan de varias ferias, así que invitamos a todos los jujeños que se acerquen porque se ofrecen muchos productos a buenos precios algunos directo de fabrica. También quiero agregar que todos los feriantes como agradecimiento luego de terminada la feria hacemos una donación al Hogar San Antonio como una obra de beneficencia”.

Por último, Analía Miranda, coorganizadora de dicha feria comunicó que el horario de funcionamiento será desde las 8 hasta las 23 horas, en horario corrido, de los 32 puestos participantes, “esperamos una gran concurrencia de personas porque contamos con baños y seguridad para los feriantes y clientes, además quiero agradecer al municipio por permitirnos el espacio para muchas familias puedan trabajar y generar un ingreso”.

Nota audiovisual https://youtu.be/zaLUB5cCfew