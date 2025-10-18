Importante asistencia al Cuarto Encuentro de Gimnasia Artística

Más de 150 niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los centros deportivos municipales protagonizaron el certamen organizado por la Dirección General de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en instalaciones de la Escuela República Francesa.

Al respecto, el director general de Deportes y recreación, Gustavo Hiruela, destacó la masividad de la convocatoria y extendió los agradecimientos a la institución educativa “por abrir las puertas para que se realice este hermoso Cuarto Encuentro de Gimnasia Artística con más de 150 niños y niñas; son importantes espacios para la integración, la actividad física”.

A su turno, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, resaltó el “gran trabajo realizado por nuestros profes; es la oportunidad en que nuestros profesores muestran el trabajo que realizan y los chicos muestran lo que van aprendiendo” y expresó los correspondientes agradecimientos “al intendente “Chuli” Jorge, al secretario Altea, al director general Hiruela, y a todo el equipo de la Dirección General de Deportes y Recreación que posibilita que los padres puedan enviar a sus hijos para que puedan desarrollar en toda sus formas esta disciplina y conozcan desde adentro el mundo de la Gimnasia Artística”.

Por su parte, el profesor Hugo Choque, anunció, “estamos por finalizar el año, tenemos un torneo en barrio Malvinas y un Torneo Abierto de Gimnasia para todos los clubes que va a ser el cierre, y elogió el compromiso de los profesores, ya que “sin ellos no habría este tipo de eventos, y agradecer a los padres que confían en la calidad de la enseñanza”.

Finalmente la profesora Gloria, brindó detalles del encuentro, “venimos preparándonos desde principios de año, siempre hacemos reuniones, distribuimos mensualmente las fechas de los torneos y nos preparamos para recibir a todas nuestras alumnas y alumnos de los centros deportivos de la Capital; participan categorías Pulgas, de 3 y 4 años; Pre-Mini, 5 y 6; Mini, 7 y 8; Pre-Infantil, 9 y 10; e Infantil, 11 y 12 años; a partir de ahí hasta 15 es categoría Juvenil#, e invitó, “estamos de lunes a viernes en la Escuela de 18:30 a 20:30”.