Prevención y promoción de servicios. Prevención de la violencia de género: Jornada Integral de Abordaje de Derechos

Organizado por la Dirección de Salud y Género de la Municipalidad, el Consejo de Mujeres dictó un módulo de prevención de la violencia de género.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo una charla sobre la importancia de la prevención de la violencia de género y los dispositivos de asistencia con los que cuenta la Provincia.

Esta capacitación se realizó en el marco de un curso organizado por la Dirección de Salud y Género de la Municipalidad para referentes de San Salvador de Jujuy.

En la oportunidad se informó sobre la violencia de género, tipos y modalidades y se brindó herramientas para poder identificarla, dando a conocer las líneas de asistencia que se encuentran a disposición como asi también las medidas de protección a mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en casos de vulnerabilidad.

Se promocionó la línea provincial 0800 888 4363 gratuita y confidencial y la atención por parte de los equipos de trabajo interdisciplinario para contener, asesorar, guiar y ayudar a las mujeres ante algún hecho de violencia de género. Esta atención se realiza las 24 horas todos los días del año.

A través del Consejo Provincial de Mujeres se brindan distintos servicios a través de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Están integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes acompañan y asisten en cada caso de violencia de género.

Durante el encuentro se puso a disposición los distintos talleres de sensibilización que brinda el Consejo Provincial de Mujeres como Ley Micaela; Prevención de la Violencia en el Noviazgo; Taller de Masculinidades: roles y estereotipos entre otros que buscan reflexionar sobre la importancia de la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

A cargo del dictado de uno de los módulos estuvo Victoria Luna Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos.