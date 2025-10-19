Campañas de castración y vacunación de mascotas continúan en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, continúa fortaleciendo las acciones de salud animal y prevención zoonótica con nuevas jornadas de castración y vacunación antirrábica gratuita que se desarrollarán durante la próxima semana de octubre en distintos sectores de la ciudad.

El lunes 20 de octubre, se llevará adelante la campaña de vacunación antirrábica en los siguientes puntos y horarios:

De 9 a 12 horas, en manzana 18 lote 1, calle Mendieta y Violetas (barrio 8 de Marzo).

De 15 a 18 horas, en manzana M lote 4 (240 Viviendas, Alto Comedero).

De 15 a 18 horas, en manzana PA1 lote 11 (barrio La Loma, Alto Comedero).

Además, continúan las castraciones en los tres puntos fijos de Zoonosis, con atención mediante turnos programados.

El martes 21, las actividades se trasladarán al barrio Norte, donde se realizarán esterilizaciones en calle Lago Argentino Nº 50, con 16 turnos que podrán solicitarse en el centro vecinal. En el mismo sector, de 8 a 12 horas, se efectuará la vacunación y registro de mascotas.

Ese mismo día, desde las 14 horas, habrá jornada de esterilización (20 turnos) en barrio 47 Hectáreas, sector Odij, manzana 13 lote 7.

El miércoles 22, en el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el equipo de Zoonosis participará en la Plaza María Eduarda, junto al CDI Santa Rita del barrio Belgrano, donde se ofrecerán 20 turnos para esterilización, además de vacunación, registro y desparasitación de perros y gatos. También se realizarán acciones de concientización sobre la recolección y manejo de heces de mascotas, abordando la prevención de enfermedades zoonóticas, con entrega de bolsas y actividades participativas junto a adultos mayores.

Por la tarde, de 15 a 18 horas, habrá vacunación y registro en manzana AP15 lote 17, cuarta etapa de Tupac Amaru, y en el punto de Larrea y Millones (barrio San Francisco de Asís).

Finalmente, el jueves 23 de octubre, se desarrollarán las jornadas masivas de castraciones gratuitas, con cupos limitados. Se atenderá en el barrio 13 de Julio, con 90 turnos (45 por la mañana y 45 por la tarde), y en el Centro Modelo 2, donde se dispondrán 60 turnos.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron la importancia de participar en estas campañas que promueven el cuidado responsable de las mascotas, previenen enfermedades y contribuyen a mantener una ciudad más saludable y segura para todos.