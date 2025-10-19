“Chuli” Jorge compartió una noche especial con las madres en la tradicional Serenata de Cuyaya

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebró una nueva edición de la tradicional Serenata a las Madres del barrio Cuyaya, una cita esperada cada año por las familias jujeñas. Por las condiciones climáticas, el encuentro se realizó en el Club Cuyaya, que abrió generosamente sus puertas para que la comunidad pudiera disfrutar de una jornada colmada de música en vivo, baile, sorteos, regalos y reconocimientos a las madres del barrio.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó el festejo junto a su gabinete y destacó el valor de mantener esta tradición barrial que ya lleva dieciséis años, “hace dieciséis años que venimos a este barrio, que nos pidió festejar como un barrio que celebra a sus madres. Poder venir esta vez al club es una gran alegría para todo el equipo municipal. Lo hacemos con mucho placer, compartiendo un momento más que grato, rindiendo homenaje a todas las mamás”, expresó.

El jefe comunal también subrayó la importancia de acompañar a los vecinos en este tipo de actividades que fortalecen los lazos comunitarios, “estas celebraciones son parte de la historia viva de nuestra ciudad. En cada encuentro hay un reconocimiento al esfuerzo, al cariño y al compromiso de las madres que sostienen a sus familias y al barrio entero”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, remarcó el sentido afectivo de la jornada, “la verdad que celebrar a las madres de toda nuestra ciudad es celebrar la vida misma. Es reconocer a aquellas mujeres que nos dieron la vida, que nos cuidaron, que nos enseñaron a caminar y a levantarnos. Hoy escuchaba a alguien decir que son ellas las que nos llevan de los tres kilos con los que nacemos a los setenta u ochenta que tenemos hoy, y creo que no hay mejor manera de definir su amor y su entrega”.

Aguiar también resaltó el valor simbólico de la serenata en el barrio, “volver a Cuyaya siempre es una alegría. Esta serenata se convirtió en una hermosa costumbre que refleja el espíritu de comunidad y de cariño que caracteriza a los jujeños. Desde el Concejo acompañamos con mucho gusto este homenaje a todas las madres jujeñas”.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, valoró el trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos en la organización de este tipo de encuentros, “venimos desarrollando jornadas con madres en distintos sectores de la ciudad, y esta serenata refleja lo que buscamos con la descentralización: llegar a cada barrio, fortalecer el vínculo con los vecinos y reconocer a quienes hacen posible la vida comunitaria. Las madres son el corazón de cada familia y también de cada barrio, por eso queremos estar presentes acompañándolas y celebrándolas”.