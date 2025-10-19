Invitan a la Expo Formación para el Trabajo. Nuevas oportunidades para mejorar la empleabilidad en Jujuy

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, invitó a participar de la Expo Formación para el Trabajo, un evento que busca acercar herramientas concretas para fortalecer la empleabilidad y el desarrollo laboral de los jujeños. La actividad se realizará el miércoles 22 de octubre, de 9 a 19 horas, en la Ciudad Cultural, dentro de la carpa mayor.

La directora de Promoción de Empleo, Belén Oller, de la Secretaría de Trabajo, destacó que la expo tiene como objetivo “ofrecer todas las herramientas que los jujeños necesitan para mejorar su empleabilidad” como indicó el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y adelantó que el evento contará con la presencia de distintos organismos provinciales, entre ellos el Registro Civil y la Policía de la Provincia, que facilitarán la entrega de planillas prontuariales, además de espacios para armado de currículums y orientación laboral, destinados especialmente a quienes aún están buscando su vocación, un oficio o una oportunidad de autoempleo.

Asimismo, durante la jornada se presentará toda la oferta formativa de la Academia de Oficios, con una muestra de capacitaciones y demostraciones en vivo. Una de las novedades será la posibilidad de inscribirse directamente en ocho capacitaciones que estarán disponibles en el lugar, a través del stand de la Secretaría de Trabajo y Empleo.

“Sabemos que muchas personas no lograron anotarse a través de la página web, por eso decidimos abrir esta oportunidad presencial para que nadie se quede afuera”, explicó Oller.

Finalmente, destacó la llegada del simulador de manejo de camiones, que será exhibido por primera vez durante la expo. “Estamos muy felices, porque ya lo tenemos en Jujuy”, apuntó.

“Es una innovación total para el Gobierno de la Provincia, mediante la Academia de Oficios y representa una salida laboral, especialmente por nuestra ubicación en el corredor bioceánico”, concluyó.