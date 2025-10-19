“Móvil Gym” celebró el Día de la Madre con energía y alegría en Alto Comedero

A pesar del clima, vecinos y vecinas se sumaron una vez más a la propuesta de actividad física al aire libre impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El encuentro contó con la participación del director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, y el director del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, en una jornada que combinó ejercicio, música y el Segundo Encuentro Artesanal “Sorprendiendo a Mamá”.

El director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, comentó que a pesar de las inclemencias climáticas, “Móvil Gym no para, es un grupo extraordinario con toda la fuerza, mucha energía y mucha disciplina”, y aseguró, “junto a Benicio Ruiz, el secretario Altea y el intendente “Chuli” Jorge, seguimos impulsando este tipo de actividades”.

La jornada del sábado contó con el plus de ser la víspera del Día de la Madre, por lo que la actividad se desarrolló conjuntamente con el Segundo Encuentro Artesanal “Sorprendiendo a Mamá”, lo que motivó al funcionario a extender sus deseos a toda la comunidad, “esperamos que tengan el mejor Día de la Madre”.

Por su parte, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, manifestó, “quiero agradecer el acompañamiento y presencia del director general, Gustavo Hiruela, el Móvil Gym fue creado para ser un espacio para utilidad de los vecinos y en especial del adulto mayor, para la realización de actividad física”.

Por último, Ruiz resaltó, “la convocatoria es muy importante, sábado a sábado, pero hoy lo estamos haciendo a modo Día de la Madre, hubo gran asistencia y por eso los felicitamos por darse un tiempo y preocuparse por la propia salud, que no solamente es física sino que incluye el aspecto mental”.