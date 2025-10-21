La Municipalidad homenajeó a las mamás que participan en los talleres de Adultos Mayores

En el marco de la conmemoración del Día de la Madre, la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, organizó una jornada recreativa destinada a agasajar a las madres que participan de los distintos talleres y programas del área.

Durante el encuentro, las protagonistas disfrutaron de actividades lúdicas, sorteos, entrega de obsequios y un compartir especial, en un ambiente cargado de alegría, afecto y compañerismo. La iniciativa buscó reconocer y homenajear a las mamás adultas mayores que forman parte activa de la Dirección, destacando su compromiso, energía y el valioso rol que desempeñan dentro de la comunidad.

La celebración concluyó con un momento de convivencia fraterna, donde se expresó el cariño y la gratitud hacia todas las madres que, con su ejemplo, inspiran día a día a quienes integran la gran familia de la Dirección de Adultos Mayores.