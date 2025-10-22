Accesibilidad. Está a disposición la vacunación frente a la fiebre amarilla

La vacuna es gratuita, brinda protección de por vida y es fundamental para quienes realizan viajes a zonas endémicas localizadas fuera del país.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que se encuentra a disposición la vacunación frente a fiebre amarilla, requisito indispensable para el cuidado de quienes realizan viajes a zonas endémicas lo que incluye 33 países de África y zonas rurales y selváticas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Guyana francesa.

La vacunación frente a fiebre amarilla resulta fundamental para evitar la reintroducción de la enfermedad en nuestro país. Es gratuita y se realiza por demanda espontánea, es decir, a quienes la soliciten preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje.

Se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo. En tanto, para el caso de personas mayores de 60 años de edad se desaconseja la aplicación de la dosis por posibilidad frecuente de efectos adversos graves, pudiendo solicitar en ocasión de viaje el certificado de exención de la vacuna en efectores de salud.

“Debemos explicar a la población que al tratarse de una vacuna con presentación multidosis, una vez abierto el frasco sirve o dura 6 horas; por eso, para minimizar el desecho de este recurso fijamos días y horarios para la vacunación a quienes la solicitan”, explicó la responsable de Inmunizaciones, Roxana Fatum.

Además, recordó que la fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por un mosquito que tiene como reservorio a los monos y por eso debe contar con esta dosis toda persona que vive en regiones selváticas donde hay población de estos animales, como es el caso de la provincia de Misiones. En provincias como Corrientes, Formosa, Salta y Jujuy corresponde esta vacuna solamente a quienes residen en algunos departamentos. “En el caso de territorio jujeño la vacuna para fiebre amarilla se aplica por Calendario a quienes viven en San Pedro, Santa Bárbara, Libertador y la zona Yungas de Valle Grande”, señaló.

Respecto a las recomendaciones, en especial para viajeros frecuentes y quienes realizan viajes a zonas endémicas o con brote de fiebre amarilla, precisó que “deben contar con la vacuna, una única dosis que se aplica una sola vez en la vida para contar con protección y guardar el carnet que se entrega, de color amarillo, para futuros viajes porque esta enfermedad viral no tiene tratamiento médico especifico, solo tratamiento de sostén y puede ser grave, inclusive provocar la muerte”.

En la presente temporada, la dosis podrá solicitarse en los siguientes establecimientos de salud:

• Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: lunes de 8 a 13:30 horas

• Centro de Especialidades Norte (CEN): martes de 9 a 15 horas

• CEPAM: miércoles de 10 a 16 horas

• CES – Hospital Snopek – Alto Comedero: jueves de 10 a 16 horas

• Hospital Pablo Soria: viernes de 10 a 16 horas

• Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: miércoles de 10 a 16 horas

• Hospital Dr. Arturo Zabala – Perico: miércoles de 10 a 16 horas

• Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: miércoles 7:30 a 17 horas

• Hospital Dr. Guillermo Paterson – San Pedro

– Lunes: CAPS Rodeíto de 8 a 14 horas

– Martes: CAPS Providencia y San Juan de Dios de 8 a 14 horas

– Miércoles: CIC de 8 a 14 horas

– Jueves: CAPS La Merced y El Acheral de 8 a 14 horas – CAPS Ejército del Norte de 9 a 17 horas

– Viernes: CAPS Patricios, San Cayetano, Belgrano Santa Rosa, Santa Clara y El Piquete de 8 a 14 horas – CAPS El Lobatón y San Lucas de 8 a 13 horas

• Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza – La Esperanza: miércoles de 8 a 14 horas

• Hospital La Mendieta: miércoles de 8 a 13 horas

• Hospital Nuestra Señora del Pilar – El Talar: viernes de 8 a 16 horas

• Hospital Nuestra Señora del Valle – Palma Sola: viernes de 7 a 17 horas

• Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín:

– Lunes: CAPS Carrillo de 8 a 14 horas

– Martes: CAPS Eva Perón y CIC La Loma de 8 a 14 horas

– Miércoles: CAPS Rivetti y Aredez de 8 a 14 horas

– Jueves: CAPS Alvarado y Santa Rosa de 8 a 14 horas

– Viernes: CAPS Campero de 8 a 14 horas

• Hospital Presbítero Escolástico Zegada – Fraile Pintado: martes de 8.30 a 18 horas

• Hospital Calilegua: miércoles de 8 a 16 horas

• Hospital San Miguel – Yuto: viernes de 8 a 13 horas

• Hospital Salvador Mazza – Tilcara: jueves de 8 a 17:30 horas

• Hospital General Manuel Belgrano – Humahuaca: jueves de 8 a 17 horas

• Hospital Dr. Jorge Uro – La Quiaca: martes y jueves de 8 a 12 horas