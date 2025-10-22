Cultura. El grupo literario Tizas celebra sus 25 años de trayectoria

Un festejo con lectura de poesías de autores jujeños marcará un cuarto de siglo de actividad ininterrumpida del colectivo que reúne a escritores de distintas generaciones.

El grupo Tizas se consolidó a lo largo de dos décadas y media como un espacio de encuentro, producción y difusión literaria en la provincia. La celebración prevista para el 24 de octubre reunirá a integrantes históricos, miembros actuales y nuevos participantes en una jornada que promete recorrer la memoria colectiva del grupo a través de sus textos más representativos.

La coordinadora Cintia Díaz preparó una ronda especial de poesías donde se alternarán voces consolidadas con las de escritores más jóvenes que fueron sumándose al proyecto. El formato de lectura compartida busca reflejar el espíritu colaborativo que caracteriza a Tizas desde sus inicios.

El encuentro será el viernes 24 de octubre a las 19:30 en la Casa de las Letras, con entrada libre y gratuita. El festejo marca un hito significativo para la literatura local, al celebrar la continuidad de un proyecto que logró mantenerse vigente y activo durante un cuarto de siglo.