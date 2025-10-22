Noticias de Jujuy

Cultura. Jujuy vive una nueva semana a puro arte en sus espacios culturales

Jujuy
Jujuy vive una nueva semana a puro arte en sus espacios culturales

Hasta el próximo 28 de octubre, los centros culturales provinciales ofrecen una amplia agenda de actividades.

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita a la comunidad a disfrutar de una nueva semana de actividades en los centros culturales, con una programación diversa que abarca artes visuales, música, teatro, danza, literatura y formación.

En el Centro Cultural Culturarte continúa la muestra del Salón Provincial de Artes Visuales 6ª edición 2025, abierta al público de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. El viernes 24 se dictará un Curso de RCP y Primeros Auxilios, organizado por el Gobierno de Jujuy, la Jefatura de Gabinete, Fundación Padre Pío y Fundación ECCOS, de 18 a 22 horas. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados (inscripción al 388 6115305).

El lunes 27 se realizarán dos talleres a cargo de la profesora Cindy del Rocío: ArtMake de 17:30 a 18:30 y PeinArteSana de 18:30 a 19:30, ambos arancelados. Dirección: San Martín esq. Sarmiento, San Salvador de Jujuy. Teléfono: 388 4310157. Correo:[email protected]

En el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, las visitas guiadas Conociendo a Macedonio Graz se realizan de lunes a miércoles, de 8 a 12 y de 15 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

También puede visitarse la muestra del Salón Provincial de Artes Visuales 2025 de 8 a 20 horas. El miércoles 22 se dictará el Taller de cine y montaje “El punto en el horizonte” y, por la noche, se presentará una uneva edición del ciclo Macedonio Jazz con Vilca Band, Cafeluna y un grupo de baile desde las 20:30.

El jueves 23 y el martes 28 se realizará el Taller de alfarería “Tesoros en manos de barro”, de 15 a 17 horas, con la profesora Flora Párraga (actividad arancelada). Además, el martes 28 se desarrollará la capacitación ConocerteActivo, a cargo del profesor José Crespo, en dos turnos: de 9 a 12:30 y de 17 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Dirección: Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy. Correo:[email protected]

El Centro de Arte Joven Andino (CAJA) presenta la muestra colectiva “Cauce”, disponible hasta el 7 de noviembre de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. El miércoles 22 se ofrecerán tres talleres: Actuación y autoconocimiento (16:30 a 18:30), Teatro para jóvenes (19 a 20:30), ambos con el profesor Damián Zanin, y Bombo y Canto (18 a 20) con el profesor Pablo Marcos.

El jueves 23 se realizarán los talleres de Tango y Folklore (15 a 19) con el profesor Gustavo Zelaya, Canto (18:30 a 20) con la profesora Eliana Bustos y Hip Hop (19:30 a 21) con el profesor Aaron Veliz. El viernes 24 será el turno del taller gratuito de Folklore nivel inicial (18 a 20) con la profesora Andrea Sajama y la Milonga “Luces de Milonga” de 20 a 23, a cargo de Liliana Alfaro, con modalidad a la gorra.

También habrá talleres de Música Integral (Canto/Guitarra) con el profesor Favio Barbieri el viernes 24 y lunes 27, de 17 a 20 horas, y nuevas clases de Teatro para Jóvenes y Danza el martes 28. Dirección: Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Teléfono: 388 4249304. Correo :[email protected]

Casa de las Letras ofrecerá una nutrida agenda cultural. El martes 21 se dictará el Taller de coplas (18 a 20) con Elsa Tapia; el miércoles 22, una Ronda de lectura con autores jujeños (18 a 20). El jueves 23 habrá tres actividades: Taller de Quechua (16 a 18) con Kusi Killa, El sabor de leer (18 a 20) con la profesora Matilde Almada, y Taller de pintura para niños (18 a 20) con la profesora Nayla Ramírez.

El viernes 24 se celebrará el 25º aniversario del grupo literario Tizas a las 19 horas, con entrada libre. El lunes 27 se repetirá el Taller de pintura para niños (18 a 20). Dirección: Belgrano 1327, San Salvador de Jujuy. Teléfono: 388 4221202 | Facebook: Casa de las Letras Jujuy.

Finalmente, la Sala de Exposiciones Casa Silvetti mantiene abierta la muestra del Salón Provincial de Artes Visuales 2025, que puede visitarse de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La Secretaría de Cultura invita a vecinas y vecinos a acercarse y ser parte de esta agenda que celebra el arte, la creatividad y el encuentro en los espacios culturales de toda la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Cultura y Turismo. Tango y milonga en vivo en el Cabildo

Jujuy

Cultura. El grupo literario Tizas celebra sus 25 años de trayectoria

Jujuy

Formación para el Trabajo. El gobernador Sadir impulsa la capacitación en oficios

Jujuy

PROMACE avanza con nuevas licitaciones para refacciones integrales en escuelas de San…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.