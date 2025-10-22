Cultura. Jujuy vive una nueva semana a puro arte en sus espacios culturales

Hasta el próximo 28 de octubre, los centros culturales provinciales ofrecen una amplia agenda de actividades.

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita a la comunidad a disfrutar de una nueva semana de actividades en los centros culturales, con una programación diversa que abarca artes visuales, música, teatro, danza, literatura y formación.

En el Centro Cultural Culturarte continúa la muestra del Salón Provincial de Artes Visuales 6ª edición 2025, abierta al público de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. El viernes 24 se dictará un Curso de RCP y Primeros Auxilios, organizado por el Gobierno de Jujuy, la Jefatura de Gabinete, Fundación Padre Pío y Fundación ECCOS, de 18 a 22 horas. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados (inscripción al 388 6115305).

El lunes 27 se realizarán dos talleres a cargo de la profesora Cindy del Rocío: ArtMake de 17:30 a 18:30 y PeinArteSana de 18:30 a 19:30, ambos arancelados. Dirección: San Martín esq. Sarmiento, San Salvador de Jujuy. Teléfono: 388 4310157. Correo:[email protected]

En el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, las visitas guiadas Conociendo a Macedonio Graz se realizan de lunes a miércoles, de 8 a 12 y de 15 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

También puede visitarse la muestra del Salón Provincial de Artes Visuales 2025 de 8 a 20 horas. El miércoles 22 se dictará el Taller de cine y montaje “El punto en el horizonte” y, por la noche, se presentará una uneva edición del ciclo Macedonio Jazz con Vilca Band, Cafeluna y un grupo de baile desde las 20:30.

El jueves 23 y el martes 28 se realizará el Taller de alfarería “Tesoros en manos de barro”, de 15 a 17 horas, con la profesora Flora Párraga (actividad arancelada). Además, el martes 28 se desarrollará la capacitación ConocerteActivo, a cargo del profesor José Crespo, en dos turnos: de 9 a 12:30 y de 17 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Dirección: Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy. Correo:[email protected]

El Centro de Arte Joven Andino (CAJA) presenta la muestra colectiva “Cauce”, disponible hasta el 7 de noviembre de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. El miércoles 22 se ofrecerán tres talleres: Actuación y autoconocimiento (16:30 a 18:30), Teatro para jóvenes (19 a 20:30), ambos con el profesor Damián Zanin, y Bombo y Canto (18 a 20) con el profesor Pablo Marcos.

El jueves 23 se realizarán los talleres de Tango y Folklore (15 a 19) con el profesor Gustavo Zelaya, Canto (18:30 a 20) con la profesora Eliana Bustos y Hip Hop (19:30 a 21) con el profesor Aaron Veliz. El viernes 24 será el turno del taller gratuito de Folklore nivel inicial (18 a 20) con la profesora Andrea Sajama y la Milonga “Luces de Milonga” de 20 a 23, a cargo de Liliana Alfaro, con modalidad a la gorra.

También habrá talleres de Música Integral (Canto/Guitarra) con el profesor Favio Barbieri el viernes 24 y lunes 27, de 17 a 20 horas, y nuevas clases de Teatro para Jóvenes y Danza el martes 28. Dirección: Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Teléfono: 388 4249304. Correo :[email protected]

Casa de las Letras ofrecerá una nutrida agenda cultural. El martes 21 se dictará el Taller de coplas (18 a 20) con Elsa Tapia; el miércoles 22, una Ronda de lectura con autores jujeños (18 a 20). El jueves 23 habrá tres actividades: Taller de Quechua (16 a 18) con Kusi Killa, El sabor de leer (18 a 20) con la profesora Matilde Almada, y Taller de pintura para niños (18 a 20) con la profesora Nayla Ramírez.

El viernes 24 se celebrará el 25º aniversario del grupo literario Tizas a las 19 horas, con entrada libre. El lunes 27 se repetirá el Taller de pintura para niños (18 a 20). Dirección: Belgrano 1327, San Salvador de Jujuy. Teléfono: 388 4221202 | Facebook: Casa de las Letras Jujuy.

Finalmente, la Sala de Exposiciones Casa Silvetti mantiene abierta la muestra del Salón Provincial de Artes Visuales 2025, que puede visitarse de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La Secretaría de Cultura invita a vecinas y vecinos a acercarse y ser parte de esta agenda que celebra el arte, la creatividad y el encuentro en los espacios culturales de toda la provincia.