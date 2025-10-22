Noticias de Jujuy

Cultura y Turismo. Tango y milonga en vivo en el Cabildo

Jujuy
Tango y milonga en vivo en el Cabildo

Milongueros 360 presentan canto, música y baile el jueves 23 de octubre en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

El Cabildo abre sus puertas para una noche de tango con el show 360 de Milongueros, una propuesta que combina interpretación vocal, música en vivo y baile. La actividad arranca a las 19:30 horas en el Muro de las Batallas con entrada libre y gratuita.

El espectáculo propone un recorrido por clásicos del tango y la milonga, generando un ambiente íntimo en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio histórico jujeño. La entrada es libre y gratuita para todo público.

Una oportunidad para disfrutar del tango en vivo en el corazón de la ciudad.

