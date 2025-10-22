Exitosa edición del «Danzarte y Danza tu Danza»

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través del Departamento de Deportes y Educación Física perteneciente a la Secretaría de Políticas Socioeducativas, continúa acompañando activamente a la comunidad educativa.

En esta ocasión, lo hizo con la 8va edición del “Danzarte y Danza tu Danza”, una experiencia pedagógica que fomenta la creatividad, la sensibilidad artística y el disfrute colectivo.

El evento, se llevó a cabo en el Estadio Federación de Básquet y contó con la participación de más de 70 instituciones educativas de toda la provincia, pertenecientes a los niveles Inicial, Primario (1° y 2° ciclo), Secundario y Modalidades Especiales, consolidando este espacio como un verdadero encuentro de expresión, inclusión y formación integral.

Durante la jornada, se vivieron momentos cargados de emoción, alegría y compromiso. Cada grupo transmitió valores esenciales como el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la superación personal. Las presentaciones fueron el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión de estudiantes, docentes y familias, quienes pusieron en valor el arte como una herramienta clave para el aprendizaje y la integración social.

La propuesta reafirma el compromiso del Ministerio de Educación con la educación a través del arte y la cultura, como pilares fundamentales para el desarrollo de nuestras infancias y juventudes.