Formación para el Trabajo. El gobernador Sadir impulsa la capacitación en oficios

El gobernador Carlos Sadir encabezó la muestra “Formación para el Trabajo” en la Ciudad Cultural, un evento organizado por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, que reunió a emprendedores egresados de la Academia de Oficios. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades laborales y de autoempleo, destacando la capacitación como pilar del desarrollo.

Durante la apertura oficial de la muestra, Sadir enfatizó la necesidad de fortalecer la enseñanza de oficios en toda la provincia, señalando que «si hay algo todos los jujeños quieren es tener un empleo, tener la posibilidad de incorporarse a una empresa o hacer su propio emprendimiento».

En la oportunidad, se presentó un simulador de camiones de última generación que será clave para los cursos de operación de maquinaria pesada, manejo de camiones, colectivos y máquinas viales.

En este sentido, el gobernador subrayó la importancia de «la educación apoyada en la tecnología» y adelantó la futura adquisición de un simulador de soldadura para abaratar costos y mejorar las prácticas.

«Desde la provincia, estamos fortaleciendo la formación con una clara visión de inserción laboral. Ofrecemos planes de estudio sólidos, con el respaldo de la universidad y una fuerte apuesta a la educación secundaria, la enseñanza de oficios y la certificación de competencias laborales», resaltó.

Subrayó que “Jujuy se encuentra en una etapa de pleno desarrollo”, lo que atrae inversiones y empresas que demandan puestos de trabajo calificados y especializados. «Continuaremos invirtiendo y trabajando de manera coordinada con sindicatos e intendentes para llevar estos cursos a cada rincón de la provincia. Nuestro objetivo es claro, lograr una mayor especialización y generar más oportunidades de empleo para nuestros jujeños capacitados. Además, seguiremos fomentando el espíritu emprendedor, impulsando proyectos que alcancen la certificación de normas ISO y puedan competir con éxito tanto a nivel provincial como nacional», enfatizó.

Por último, Sadir reafirmó su compromiso de “seguir apostando al trabajo y a la capacitación».

Estuvieron presentes en el evento, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Trabajo, Andres Lazarte, y las autoridades de las carteras de Hacienda y Finanzas, Desarrollo Humano, Ambiente y Cambio Climático y Cultura y Turismo; además del presidente del Concejo Deliberante de la capital, entre otros funcionarios. También acompañaron representantes sindicales.

Durante la jornada, las autoridades realizaron la entrega de certificados a los egresados de los diversos trayectos formativos, reconociendo su esfuerzo y dedicación para el desarrollo profesional y la generación de ingresos propios.

Por su parte, Álvarez García indicó que los cursos se diseñan en diálogo con el sector privado, afirmando: «Hablamos con las empresas para conocer las áreas especializadas necesarias a cubrir y así generar los cursos». Los oficios destacados incluyen manejo de maquinaria pesada, electricidad, plomería, gastronomía y manejo de drones.

El evento también ofreció a la comunidad charlas y talleres sobre Inteligencia Artificial y orientación laboral, además de servicios del Registro Civil y la Policía para trámites de DNI y planilla prontuarial.