PROMACE avanza con nuevas licitaciones para refacciones integrales en escuelas de San Pedro y Maimará

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Unidad Coordinadora Provincial (UCP PROMACE), llevó adelante en la jornada en el Complejo Ministerial dos actos de apertura de ofertas correspondientes a licitaciones privadas destinadas a la refacción integral de instituciones educativas de la provincia.

A las 10 horas se realizó la Licitación Privada N° 03/2025, para la Refacción Integral de la Escuela N° 95 “Almirante Guillermo Brown” y del Jardín de Infantes N° 49, de la ciudad de San Pedro. En esta oportunidad, presentaron ofertas las empresas Bloke SRL, Romano Construcciones, Edinor S.A. y Tecnoserv.

Posteriormente, a las 11 horas, tuvo lugar la Licitación Privada N° 04/2025, correspondiente a la Refacción Integral de la Escuela N° 13 “Dr. Ernesto Eduard Padilla” y del Jardín de Infantes N° 36, de la localidad de Maimará, departamento Tilcara. En este proceso participaron las firmas Sidera SRL, Andina C&C SAS y Geco Constructora.

Ambos actos fueron encabezados por el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia, junto a la secretaria de Crédito Educativo, Eugenia Martínez Alvarado, y el coordinador del Componente BCIE-SIE, Sebastián Farfán. También participaron representantes de las empresas oferentes, miembros de Asesoría Legal de Fiscalía de Estado y el equipo técnico de la UCP PROMACE.

Con estas acciones, el PROMACE continúa fortaleciendo la infraestructura educativa de la provincia, garantizando mejores condiciones edilicias para la enseñanza y el aprendizaje en todas las regiones de Jujuy.