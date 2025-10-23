El Gobernador participó de apertura de nueva sucursal de Banco Macro en Tilcara

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir,participó de la ceremonia de inauguración oficial de la nueva sucursal de Banco Macro en Tilcara. “Es un espacio muy moderno, en donde se incorpora la mejor tecnología del banco para los tilcareños”, dijo el mandatario provincial.

Luego Sadir señaló que “es una sucursal con más cajeros y con más puestos de atención a los clientes, ofreciendo de esta manera sus servicios a toda la región no solo a Tilcara”. “Es un avance tecnológico al servicio de los tilcareños”, añadió.

Posteriormente, indicó que “tener más cajeros facilita la actividad de todos los tilcareños y los turistas que son cada vez más”.

Por su parte, la gerente de Banco Macro, Andrea Madariaga, señaló que “a medida que Tilcara crecía, el banco fue acompañando el desarrollo productivo y la actividad local”. “Hoy estamos en un edificio propio, en donde buscamos que nuestros clientes puedan elegir el mundo digital, ofreciendo tres cajeros automáticos, una terminal de autogestión y una de atención inteligente”, agregó.

“En esta sucursal está todo previsto para que próximamente se abastezca de energía solar, siendo la primera en lograr ese objetivo”, afirmó

En tanto, la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, indicó que la nueva sucursal significa un “gran progreso para el vecino y para el turista, porque a partir de ahora se podrá operar con toda la última tecnología, algo que demanda la sociedad”.

“Ahora no es necesario viajar a otro lugar para poder realizar alguna operación bancaria”, resaltó y agradeció al gobernador Carlos Sadir por “el permanente acompañamiento a la gestión comunal”.

Estuvieron presentes los ministros de Cultura y Turismo Federico Posadas y de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud.