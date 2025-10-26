Cronograma semanal de Zoonosis Municipal

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades previstas para la semana, que incluye jornadas de castración, vacunación, desparasitación y registro de mascotas en distintos sectores de la ciudad.

Lunes 27 de octubre:

El quirófano móvil estará presente en el CIC “Che Guevara”, donde se realizarán 15 castraciones desde las 8 horas y se atenderá por la tarde de 14 a 18 horas. Además, se podrán solicitar turnos para próximas castraciones en el sector de 68 Viviendas del Consejo Consultivo, manzana AP4, lote 6.

Martes 28 de octubre:

Se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de mascotas en calle Luis Schapira 838, barrio Barrena, en el horario de 9 a 12 horas.

Miércoles 29 de octubre:

En el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el equipo de Zoonosis trabajará en el CPV Malvinas realizando 20 castraciones, además de ofrecer servicios de desparasitación, vacunación y registro.

Jueves 30 de octubre:

Se desarrollarán castraciones masivas gratuitas en 68 Viviendas, Consejo Consultivo, manzana AP4, lote 6, con un total de 90 turnos disponibles.

Viernes 31 de octubre:

El quirófano móvil se trasladará al CPV Combate, en Alto Comedero, donde se concretarán 20 castraciones.

Finalmente, desde la Dirección de Zoonosis recordaron que los centros municipales funcionan con normalidad de lunes a viernes, brindando los servicios de castración, registro y vacunación de manera continua.