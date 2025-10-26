Sadir: «Jujuy necesita legisladores que la defiendan en el Congreso»

“Dada la importancia de lo que elige Jujuy y su futuro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación”, el gobernador Carlos Sadir invitó a los electores a ejercer su derecho a sufragar, advirtiendo que “la provincia necesita legisladores que la defiendan”.

Así se manifestó en la escuela “General Belgrano”, donde emitió su voto en la presente jornada eleccionaria.

El mandatario resaltó que “la próxima composición del Congreso será determinante para proyectos clave, tales como el presupuesto 2026”.

Entre sus reflexiones, Sadir indicó que “vivimos un día muy importante para el país”, el cual “permite seguir consolidando la democracia”.

Amplió sus conceptos, señalando que, más allá del resultado, espera que el gobierno nacional “opte por el camino del diálogo y la búsqueda de consensos”. En este sentido, dijo que “desde Provincias Unidas abogamos por reformas y la adopción de medidas económicas que lleguen a la gente y mejore la calidad de vida de los argentinos”.