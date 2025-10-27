Noticias de Jujuy

Inclusión. Oficina móvil de asesoramiento y gestión para Personas con Discapacidad

Jujuy
Oficina móvil de asesoramiento y gestión para Personas con Discapacidad

La actividad se desarrollará el martes 28 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, en el CIC 2 San José (23 de Agosto esquina Humahuaca), en la ciudad de Perico

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, junto al Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, llevará adelante una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.

Durante la jornada, se brindará asesoramiento integral sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, auditorías de ANDIS, y trámites y gestiones a través del Portal Tu Jujuy. Además, se ofrecerá información sobre cómo acceder a distintos servicios y beneficios vinculados a la promoción de derechos y la inclusión.

En esta oportunidad, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, a través de la Dirección de Gobernanza Pública, participará brindando información sobre la App Tu Jujuy y herramientas digitales orientadas a mejorar la accesibilidad y la gestión de trámites.

La propuesta está dirigida a personas con discapacidad, familiares, público en general y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de acercar el Estado a la comunidad, garantizando mayor accesibilidad y acompañamiento .

También podría interesarte
Jujuy

San Salvador de Jujuy avanza en la renovación del transporte urbano con tres nuevos…

Jujuy

Narcomenudeo. En la primera quincena de este mes ya se incautaron más de 400 gramos…

Jujuy

SECOTyH. Ordenamiento Territorial: familias de Santa Catalina y Palpalá regularizaron…

Jujuy

Red vial . Sadir supervisó la recta final de la pavimentación de la avenida Islas…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.