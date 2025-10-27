Inclusión. Oficina móvil de asesoramiento y gestión para Personas con Discapacidad

La actividad se desarrollará el martes 28 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, en el CIC 2 San José (23 de Agosto esquina Humahuaca), en la ciudad de Perico

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, junto al Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, llevará adelante una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.

Durante la jornada, se brindará asesoramiento integral sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, auditorías de ANDIS, y trámites y gestiones a través del Portal Tu Jujuy. Además, se ofrecerá información sobre cómo acceder a distintos servicios y beneficios vinculados a la promoción de derechos y la inclusión.

En esta oportunidad, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, a través de la Dirección de Gobernanza Pública, participará brindando información sobre la App Tu Jujuy y herramientas digitales orientadas a mejorar la accesibilidad y la gestión de trámites.

La propuesta está dirigida a personas con discapacidad, familiares, público en general y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de acercar el Estado a la comunidad, garantizando mayor accesibilidad y acompañamiento .