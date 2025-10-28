Conociendo la casa de todos los jujeños visita de estudiantes de Monterrico

La Legislatura de Jujuy recibió la visita de estudiantes de 3er año, 1 y 2 división, de la Escuela Técnica N 1 de la localidad de Monterrico, quienes realizaron un recorrido por las distintas instituciones ubicadas en el Casco Histórico de la ciudad Capital. La actividad se enmarca en el proyecto escolar Salida Educativa.

Los 42 alumnos fueron recibidos en el Recinto de Sesiones por la diputada provincial Agustina Guzmán, quien les dio la bienvenida y explicó el rol de la Legislatura dentro de los poderes del Estado, la labor de los diputados y la importancia del trabajo parlamentario en la elaboración de leyes que benefician a la comunidad.

Durante el encuentro, la legisladora también dialogó con los jóvenes sobre la participación ciudadana y el valor del voto como herramientas fundamentales para fortalecer la democracia.

Es muy importante que los jóvenes conozcan de cerca cómo funciona la democracia y comprendan que el voto es una herramienta poderosa para transformar realidades. Cada visita de estudiantes nos llena de orgullo, porque vemos el interés de las nuevas generaciones por involucrarse y aportar a la construcción de una sociedad mejor, expresó la diputada Agustina Guzmán.

La profesora Valentina Esther Guerrero, a cargo del grupo, explicó que la actividad se enmarca dentro de un proyecto de salida educativa del área de Formación Ética y Ciudadana, cuyo fin es integrar los contenidos teóricos con la experiencia directa: Queríamos que los chicos conozcan en persona cómo se organizan los poderes del Estado y qué función cumple cada uno. Es una experiencia significativa que los ayuda a valorar nuestras instituciones, a reflexionar sobre la vida en sociedad y a desarrollar empatía y sentido crítico.

Por último, la docente destacó además que la jornada incluyó un recorrido por diferentes espacios históricos y gubernamentales de la capital jujeña, como Casa de Gobierno, la Catedral y el Museo Histórico, permitiendo a los estudiantes ampliar su conocimiento sobre la historia y el funcionamiento del Estado provincial.