Cultura. Eduardo Enrique Ramos presenta su novela ambientada en Abra Pampa

Jujuy
Eduardo Enrique Ramos presenta su novela ambientada en Abra Pampa

La novela juega con el misterio y conecta la geografía puneña con enigmas inesperados. Una propuesta que mezcla ficción y referencias locales para construir un relato que atrapa desde el arranque.

Eduardo Enrique Ramos presenta «El enigma del Moai» el viernes 31 de octubre a las 19:30 en la Casa de las Letras. La historia arranca cuando un joven lugareño y sus amigos descubren un Moai en Abra Pampa y se meten en una intrigante trama.

Una buena excusa para conocer nuevas voces de la narrativa jujeña.

La presentación es con entrada libre y gratuita en Belgrano 1327.

Para más información, comunicarse al 3885801084.

