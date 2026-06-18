El vicegobernador recibió a autoridades de APOC para analizar el fortalecimiento de los organismos de control

El vicegobernador Alberto Bernis recibió a autoridades de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), encabezadas por su secretario general, Mario Reynoso, en una reunión donde se analizaron iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de los organismos de control de la provincia.

De la reunión también participaron representantes de la Auditoría General de la Provincia, la Oficina Anticorrupción, Tesorería y Contaduría, organismos en los que la entidad sindical tiene representación.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de consolidar herramientas que contribuyan a mejorar la transparencia y los mecanismos de fiscalización en la administración pública. Asimismo, se analizaron iniciativas y propuestas legislativas destinadas a fortalecer el funcionamiento de la Sindicatura General de la Provincia, la Auditoría General y otros organismos de control.

Uno de los principales temas fue la organización de la jornada institucional que se realizará el próximo 29 de junio en el Salón Marcos Paz de la Legislatura, con la participación del Síndico General de la Nación (SIGEN). La actividad estará destinada a funcionarios provinciales, legisladores y público interesado en la temática.

Reynoso destacó que la visita permitirá reflexionar sobre la importancia de contar con una Sindicatura General activa y moderna en la provincia. En ese sentido, recordó que este organismo fue creado hace más de 27 años, pero nunca llegó a funcionar plenamente.

Asimismo, explicó que la puesta en funcionamiento de la Sindicatura General constituye una herramienta clave para fortalecer los controles internos del Estado, promover una administración más eficiente y acompañar los procesos de gestión pública.

Durante la reunión también se analizaron propuestas de actualización normativa destinadas a optimizar el trabajo de los organismos de control y fortalecer las herramientas institucionales disponibles para el seguimiento de la gestión pública. En ese marco, los participantes coincidieron en la importancia de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad institucional de la provincia.

Finalmente, Reynoso sostuvo que el objetivo de APOC es contribuir al fortalecimiento del sistema de control provincial, promoviendo herramientas que permitan una gestión pública más eficiente, transparente y con mejores resultados.