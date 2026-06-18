La Comisión de Derechos Humanos retomó el análisis del proyecto de ley sobre Guardianes Civiles contra la Trata de Personas

En el Salón Manuel Padilla de la Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos reanudó el tratamiento del proyecto de ley denominado Guardianes Civiles contra la Trata de Personas. En ese marco, los legisladores recibieron a Silvia Ibáñez, referente en la defensa de los derechos humanos, quien realizó aportes vinculados a la iniciativa.

Al concluir la reunión, el presidente de la comisión, Matías Paterno, destacó la participación de la invitada y su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Hemos recibido de invitada a Silvia Ibáñez, una persona que es una luchadora incansable en defensa de los derechos humanos. A partir de una situación trágica en su historia, se ha convertido en alguien que ha dedicado prácticamente años de su vida a defender los derechos humanos, expresó.

Asimismo, señaló que la reunión permitió profundizar distintos aspectos relacionados con el proyecto que se encuentra en análisis. Particularmente, ha venido a aportar sobre guardianes civiles contra la trata, tema que estamos debatiendo en comisión. Ella vino a hacer su aporte fundamental, a dar su punto de vista y a clarificar muchos aspectos de estos programas que ya están activos en la provincia, que por ahí sería bueno reactivarlos y pedir los informes necesarios para ver cómo están funcionando, agregó.

Como parte de la continuidad del tratamiento legislativo, la comisión resolvió convocar a representantes del Consejo Provincial de la Mujer y del Ministerio de Seguridad de la provincia, con el objetivo de recabar mayores elementos de análisis y avanzar en la elaboración de un dictamen que permita su posterior tratamiento en el recinto.