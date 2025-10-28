Cultura. Elsa Tapia comparte herramientas sobre copla en tonada carnavalera

Noticias de Jujuy

Jujuy
Elsa Tapia comparte herramientas sobre copla en tonada carnavalera

Todos los martes de 18 a 20 horas en la Casa de las Letras. Actividad arancelada que busca convertir la alegría en cantos con retumbos de cajas.

El taller «La copla en tonada carnavalera» coordina Elsa Tapia y propone un espacio para compartir herramientas con temáticas carnavaleras. La propuesta trabaja sobre la copla como expresión poética y musical del carnaval norteño, conectando tradición y creación contemporánea.

La actividad se desarrolla todos los martes de 18 a 20 horas en la Casa de las Letras, ubicada en Belgrano 1327, San Salvador de Jujuy. Es arancelada y requiere inscripción previa. El taller está abierto a quienes quieran explorar la copla como forma de expresión festiva y popular.

Un espacio para que la alegría se convierta en cantos con retumbos de cajas, recuperando y recreando la tradición coplera del carnaval jujeño.

