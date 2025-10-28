Cultura. Técnicas de maquillaje artístico como expresión creativa

Desde el 28 de octubre hasta el 13 de noviembre, el Centro Cultural Culturarte ofrece un taller orientado a explorar el maquillaje como manifestación artística.

El taller ARTMAKER se desarrollará de lunes a viernes de 17:30 a 18:30 horas en el Centro Cultural Culturarte, ubicado en Sarmiento esquina San Martín.

La propuesta explora distintas técnicas de maquillaje artístico como herramienta de expresión creativa y emocional.

El taller está pensado para quienes quieren incorporar el maquillaje como una forma de arte y no solo como técnica estética.

La inscripción es con cupo limitado y debe hacerse a partir del 21 de octubre comunicándose al 3884751352.

La entrada es gratuita pero requiere inscripción previa.

Una oportunidad para explorar la creatividad a través del rostro como lienzo en un espacio accesible para la comunidad.