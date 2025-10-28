Cultura. Técnicas de maquillaje artístico como expresión creativa

Noticias de Jujuy

Técnicas de maquillaje artístico como expresión creativa

Desde el 28 de octubre hasta el 13 de noviembre, el Centro Cultural Culturarte ofrece un taller orientado a explorar el maquillaje como manifestación artística.

El taller ARTMAKER se desarrollará de lunes a viernes de 17:30 a 18:30 horas en el Centro Cultural Culturarte, ubicado en Sarmiento esquina San Martín.

La propuesta explora distintas técnicas de maquillaje artístico como herramienta de expresión creativa y emocional.

El taller está pensado para quienes quieren incorporar el maquillaje como una forma de arte y no solo como técnica estética.

La inscripción es con cupo limitado y debe hacerse a partir del 21 de octubre comunicándose al 3884751352.

La entrada es gratuita pero requiere inscripción previa.

Una oportunidad para explorar la creatividad a través del rostro como lienzo en un espacio accesible para la comunidad.

