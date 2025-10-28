Cultura. Un taller explora el arte del peinado como expresión personal

Desde el 28 de octubre hasta el 13 de noviembre, el Centro Cultural Culturarte ofrece una propuesta creativa que combina técnica y expresión artística en el peinado.

El taller PeinArteSana se desarrollará de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas en el Centro Cultural Culturarte, ubicado en Sarmiento esquina San Martín. La propuesta explora el peinado como una manifestación artística que combina experiencia técnica y expresión personal.

El taller está pensado para quienes quieren explorar nuevas formas de expresión a través del arte del peinado.

Una propuesta que conecta creatividad, técnica y autoexpresión en un espacio accesible para toda la comunidad.

La inscripción es con cupo limitado y debe hacerse a partir del 21 de octubre comunicándose al 3884751352.

La entrada es gratuita y requiere inscripción previa para asegurar el lugar.