Cultura. Un taller explora el arte del peinado como expresión personal

Jujuy
Desde el 28 de octubre hasta el 13 de noviembre, el Centro Cultural Culturarte ofrece una propuesta creativa que combina técnica y expresión artística en el peinado.

El taller PeinArteSana se desarrollará de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas en el Centro Cultural Culturarte, ubicado en Sarmiento esquina San Martín. La propuesta explora el peinado como una manifestación artística que combina experiencia técnica y expresión personal.

El taller está pensado para quienes quieren explorar nuevas formas de expresión a través del arte del peinado.

Una propuesta que conecta creatividad, técnica y autoexpresión en un espacio accesible para toda la comunidad.

La inscripción es con cupo limitado y debe hacerse a partir del 21 de octubre comunicándose al 3884751352.

La entrada es gratuita y requiere inscripción previa para asegurar el lugar.

