Del jueves al sábado se realizará la “Feria de las Ofrendas y las Flores” en la ex Estación de Trenes

Desde el jueves 30 hasta el sábado 1° de noviembre, de 8 a 22 horas, el Centro Cultural “Manuel Belgrano” (Vieja Estación de Trenes) será escenario de una nueva edición de la “Feria de las Ofrendas y las Flores”, organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en conmemoración del Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, que se celebran el 1° y 2 de noviembre.

Durante las tres jornadas, más de 110 comerciantes de la economía popular ofrecerán a la comunidad una amplia variedad de productos tradicionales para la recordación de los difuntos, como ofrendas, coronas, flores artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites.

Adrian Montalvo, director de Ferias, señaló que existe una gran expectativa por esta nueva edición de la feria y remarcó que “hubo una importante demanda de la economía popular; ya tenemos empadronadas a 110 personas que presentaron los requisitos exigidos, como fotocopia del DNI, carnet sanitario y certificado de manipulación de alimentos”.

Asimismo, explicó que “lo que buscamos es que las personas que concurran a adquirir las ofrendas tengan la tranquilidad de que los productos ofrecidos cuentan con las garantías necesarias para su consumo”. En ese sentido, agregó que la feria fue sectorizada y ordenada para facilitar la circulación de los visitantes. “Existe una normativa que establece que cada puesto debe contar con una estructura de 3×3 metros, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del espacio y mayor comodidad para los vecinos”, detalló.

Por su parte, Montalvo subrayó que “el intendente Raúl Jorge dispuso dar un lugar destacado a los comerciantes de la economía popular, brindándoles un espacio adecuado para que puedan ofrecer sus productos entre el jueves y el sábado, de 8 a 22 horas”.

Finalmente, Rosa Sáenz, subdirectora invitó a toda la ciudadanía a acercarse al Centro Cultural “Manuel Belgrano” para disfrutar y apoyar esta tradicional feria. “Todo está organizado para recibir a los vecinos. Invitamos a colaborar con los comerciantes de la economía popular adquiriendo sus productos, y además se entregará un reconocimiento al puesto más ordenado y atractivo”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9j0ESXA_qc8