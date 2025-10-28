Desarrollo Integral. Brindarán taller para fortalecer la autoconfianza y el bienestar emocional

El encuentro gratuito está destinado a mujeres y se enmarca en el programa «Tiempo para Nosotras”.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy invita al taller “La mujer que quiero ser”, una propuesta de gestión emocional y autoconfianza a cargo de la Mariela Salto, que se realizará el viernes 31 de octubre a las 19 horas, en el Club de Emprendedores (Av. España 1500, San Salvador de Jujuy).

La actividad gratuita está dirigida a mujeres de todas las edades interesadas en fortalecer su bienestar integral, mediante un espacio de reflexión, autoconocimiento y acompañamiento emocional.

Durante el encuentro se abordarán herramientas prácticas para desarrollar la inteligencia emocional, gestionar el estrés, potenciar la autoestima y promover el equilibrio entre la vida personal y profesional.

“Tiempo para Nosotras” es una iniciativa que busca generar espacios de encuentro, contención y crecimiento personal, con foco en el desarrollo emocional, la salud mental, el emprendedurismo y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Inscripciones: 3884 61-2357

Lugar: Club de Emprendedores, Av. España 1500 – San Salvador de Jujuy.