Ingreso a 1º año 2026: se asignó el «momento» a las 15 instituciones con sobredemanda

El Ministerio de Educación realizó la primera asignación de un “momento” para cada institución educativa con sobredemanda de preinscriptos para el ingreso a primer año de nivel secundario del ciclo lectivo 2026.

El acto, llevado a cabo este 28 de octubre, en la sede de INPROJUY, contó con la presencia del secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, quien destacó la denodada labor del Ministerio a través de las propuestas de acompañamiento a la transición entre el nivel primario y la educación secundaria, con las Jornadas de Puertas Abiertas.

En esa línea, puntualizó que cada año hay menos instituciones sobredemandas.

En 2025, durante la primera etapa de preinscripción, 30 instituciones educativas resultaron sobredemandadas.

En 15 de ellas se realizará una instancia evaluativa el próximo 31 de octubre.

En las 15 restantes se realizó la asignación de un momento (día, hora, minutos y segundos) lo que determinará la posibilidad de ingresar para cada estudiante, según la cercanía a su horario de preinscripción.

Las vacantes asignadas se conocerán el día 6 de noviembre.

A continuación se detalla el listado de momentos asignados a las instituciones.