La municipalidad acompañó la jornada de concientización sobre la Hidrocefalia

En el marco del Día Mundial de la Hidrocefalia, que se conmemora cada 25 de octubre, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, participó de una jornada informativa, organizada por la “Fundación Hidrocefalia por la Vida”, que tuvo el objetivo de generar conciencia sobre las malformaciones congénitas y promover la prevención y los derechos de las personas que padecen dichas patologías.

Durante la actividad, se generaron espacios de diálogo directo con los vecinos y referentes de distintas instituciones del medio como MUDEBA (Mujeres Derribando Barreras), equipo VIDA, y personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, particularmente de la Coordinación de Inclusión. A la vez, se destacó la participación de profesionales de la salud y voluntarios quienes compartieron información sobre lo que significa la patología y la importancia de generar entornos de inclusión. Con dicha propuesta el municipio ratificó su compromiso con todas las instituciones de la sociedad civil que fomentan la inclusión de todos los sectores de la población.

En la ocasión, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, comentó que la propuesta alude a una conmemoración, “muy importante que hace a la concientización de la sociedad, de la ciudad y de nuestros vecinos en distintas temáticas”. A la vez, remarcó que con dichas actividades se procura, “tener una mejor empatía y un mejor conocimiento para poder interactuar e interrelacionarnos entre nosotros para generar una comunidad más virtuosa”.

A partir del respaldo brindado desde el municipio capitalino hacia la jornada organizada por la “Fundación Hidrocefalia por la Vida”, remarcó que, “siempre tratamos de sumar más instituciones sean públicas o privadas y creemos que en esta generación de redes e interacciones está el mejor porvenir de nuestra ciudad”. “Siempre tratamos de llegar a más personas con esta fuerza de las instituciones con las convicciones en cada una de las temáticas en las que trabajan”, remarcó.

Sobre los fundamentos de la convocatoria, la coordinadora de Inclusión del municipio, Yesica Gutiérrez, expuso, “estamos dando cumplimiento a la ordenanza N° 8107, promulgada en el 2024, que establece la importancia de los espacios para compartir conocimientos y sociabilizar y también para hablar de las formas de prevención y la importancia que tiene el control continuo”. Asimismo, afirmó que, “es importante trabajar con las instituciones y las fundaciones que generalmente son promovidas por personas con discapacidad y acompañarlas en su empoderamiento sobre todo ya que son las protagonistas de estos eventos que nos enseñan tanto como organismos”.

Por su parte, Gabriela Aguilar, presidenta de la Fundación “Hidrocefalia por la Vida”, recordó que, “hace cinco años que venimos trabajando con esta fundación dando a conocer información y generando conciencia sobre la Hidrocefalia”.

“Nací con hidrocefalia y meningocele, e impulsé la fundación para poder tener contención, para hablar con las madres, y hacer un núcleo familiar para que puedan estar con sus niños”, mencionó. A partir de su experiencia personal afirmó que, a través de la entidad, “procuro hacer llegar las palabras “si se puede” con todo el amor y todo lo que conlleva esta familia y la contención”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/5mYswyevm-g