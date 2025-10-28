Reinician las obras de la pasarela en el Parque Xibi Xibi para mejorar la conectividad interna

El intendente Raúl “Chuli” Jorge recorrió el Parque Xibi Xibi, donde supervisó la ejecución de la nueva pasarela peatonal que conectará la avenida 19 de Abril con la avenida Hipólito Yrigoyen. La misma se ubica aguas abajo del puente Mariano Moreno. Y forma parte de un plan integral de mejoramiento urbano que busca fortalecer la circulación interna facilitando el tránsito peatonal sin necesidad de salir a los puentes vehiculares o cruces externos.

Con más detalles, el Intendente Municipal, “Chuli” Jorge afirmó, “el proyecto representa un avance significativo en la puesta en valor del Parque Xibi Xibi, donde se está desarrollando una nueva pasarela peatonal que permitirá cruzar de una margen a otra del parque sin necesidad de salir al tránsito vehicular o utilizar los puentes existentes”.

Añadió en este contexto, “la obra, que se complementará con otra pasarela cercana al Puente Gorriti, transformará el recorrido en una especie de circuito cerrado, optimizando el uso del parque como un gran anillo de circulación peatonal y recreativa”. Y consideró “se busca así integrar de manera más armónica ambos márgenes del Xibi Xibi, fomentando el uso del espacio público, la movilidad sustentable y el disfrute de todos los vecinos y vecinas”.

Prosiguió Raúl Jorge, “la tarea responde a una necesidad de circulación interna dentro del Parque Xibi Xibi, por lo que se avanza manera positiva con esta nueva intervención, que se suma a una serie de equipamientos deportivos que están dando excelentes resultados”.

Entre ellos, hizo referencia a las canchas de básquet 3×3 y otros dispositivos que vienen a fortalecer la oferta recreativa y deportiva del parque. “Estas incorporaciones no solo amplían las posibilidades de uso del espacio, sino que también consolidan al Parque Xibi Xibi como un lugar de encuentro activo, accesible y cada vez más completo para toda la comunidad”, sostuvo “Chuli” Jorge.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, especificó “en el Parque Xibi Xibi, se sigue trabajando constantemente para brindar lo mejor a los ciudadanos. En esta ocasión, se reinició la obra de la pasarela, una infraestructura clave que facilitará la conexión interna dentro del parque, mejorando la circulación peatonal y la accesibilidad”.

En este orden detalló, “la ejecución está a cargo de una empresa privada en el marco de un convenio urbanístico firmado con la Municipalidad, lo que permite avanzar en obras significativas. Esta nueva etapa representa un paso más en el proceso de consolidar al Parque Xibi Xibi como un espacio urbano integrado, moderno y al servicio de toda la comunidad”.

Al brindar detalles sobre la obra, detalló Montiel “se había avanzado previamente con la ejecución de las bases y la estructura principal de la pasarela, sin embargo, se produjo una demora en el reinicio de la obra por cuestiones técnicas. Esta semana, finalmente, se retomaron los trabajos, como se puede observar actualmente en el lugar, donde ya se está interviniendo con el refuerzo de la estructura principal. En los próximos días, está previsto que comiencen las tareas de instalación del piso de la pasarela, lo que marcará un nuevo avance concreto en esta importante obra para el Parque Xibi Xibi”.

Finalmente afirmó “el piso de la pasarela será completamente metálico, diseñado con una serie de perforaciones que permiten el escurrimiento del agua, evitando la acumulación y posibles deterioros por humedad. Una vez concluida esta etapa, se avanzará con la instalación de los pasamanos. Si el cronograma de obra continúa según lo previsto, se espera que la pasarela esté finalizada y habilitada para su uso antes de fin de año”, remarcó Montiel.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9O8thbG8pwU