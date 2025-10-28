Sadir entregó tanques atmosféricos a municipios

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, hizo entrega de tanques atmosféricos a las administraciones municipales de Fraile Pintado, Yuto y Rodeito, que serán destinados a optimizar servicios esenciales a esas comunidades.

El acto tuvo lugar en el predio de la Dirección Provincial de Vialidad, donde se dieron cita el presidente de dicho organismo, Hugo Ponce, y los intendentes José Mario Cardozo, de Fraile Pintado; y de Yuto, David Abraham; y el comisionado de Rodeito, Eduardo Orellana.

En la oportunidad, Sadir destacó que los equipos entregados son “muy importantes para el bienestar de los vecinos”.

Por su parte, Cardozo agradeció al Gobierno de la Provincia por el acompañamiento, resaltando que “el tanques atmosférico cubrirá una sentida necesidad”.