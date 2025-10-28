Secretaría de Infraestructura. Culminaron obras de reparación de cancha en 70 Viviendas, Alto Comedero

Infraestructura finalizó obras integrales de recuperación del espacio deportivo, que ahora se encuentra en óptimas condiciones para el uso de la comunidad.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Suarez, culminó las obras de reparación y puesta en valor de la cancha del polideportivo ubicado sobre calle Arrabás, en el sector de 70 Viviendas del barrio Alto Comedero, en la capital provincial.

Las obras contemplaron un periodo de ejecución de 60 días, y fueron una inversión de fondos 100% de la Provincia.

Entre las tareas ejecutadas, “al inicio, realizamos la limpieza y desmalezado general, especialmente en las bases de la estructura tubular del atrapa pelotas; la reparación de dicha estructura con trabajos de pintura sobre los caños componentes; y la reposición de la malla de alambre galvanizado que rodea el predio”, compartió Suarez.

Luego, fue concretada la reparación integral del piso de la cancha, limpieza y toma de juntas, restauración de sectores dañados y pintura completa de la superficie de juego y sus líneas de demarcación, utilizando pintura especial de alta resistencia, continuó el funcionario.

Finalmente, completó Suarez, se efectuó la reparación y puesta a punto de los arcos y jirafas de básquet y fútbol, junto con la provisión y colocación de redes en los aros.

El secretario de Infraestructura valoró que “la finalización de todas estas tareas permitió dejar el polideportivo en óptimas condiciones de uso, en beneficio de vecinos y vecinas de las 70 Viviendas, quienes dispondrán de un espacio adecuado para la práctica deportiva y actividades comunitarias; eso buscamos desde el Gobierno provincial: aportar al tejido social, a la calidad de vida en la vida cotidiana de la gente”.