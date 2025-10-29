Acuerdan trabajo para favorecer la digitalización . Modernización: reunión con nuevas autoridades del Colegio de Escribanos

Durante el encuentro, se compartieron los avances del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización en materia de transformación digital y se analizaron acciones conjuntas para agilizar los trámites del registro inmobiliario y la gestión documental.

Durante la reunión, la ministra presentó el estado de las principales soluciones que impulsa la cartera, entre ellos el portal de trámites unificados “Tu Jujuy”, la Gestión Documental Electrónica (GDE), la Plataforma de Datos Espaciales y el Data Lake, herramientas que consolidan el proceso de digitalización para un Estado provincial más dinámico y eficiente que beneficie a la gente; como lo pide el Gobernador Carlos Sadir.

Al respecto; El presidente del Colegio, Esc. Ramiro Gálvez, destacó la importancia de trabajar y avanzar en conjunto: “La digitalización y la tecnología van a facilitar a los escribanos autorizantes y al público en general todos los trámites y disposiciones que se gestionan día a día. De esta manera logramos una sinergia entre el Ministerio y el Colegio para brindar mayor facilidad y eficiencia en trámites, principalmente en el registro inmobiliario”, afirmó.

Participaron también del encuentro la secretaria de Innovación Pública, Alejandra Mollón, y las escribanas Luján Leuzzi y Florencia Tell, integrantes de la comisión directiva del Colegio de Escribanos de Jujuy.