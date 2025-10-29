Arqueras Jujeñas . Se realizará «Keeper Kombat Femenino» en la Tablada

Noticias de Jujuy

Se realizará Keeper Kombat Femenino en la Tablada

La Secretaría de Deportes invitó a arqueras de fútbol desde los 6 años en adelante a participar de “Keeper Kombat Femenino”, encuentro diseñado para potenciar el talento, promover la formación deportiva y compartir una jornada de competencia, aprendizaje y crecimiento.

La propuesta deportiva se llevará este sábado 1 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas, en el Estadio La Tablada de la Capital jujeña y podrán participar arqueras niñas, jóvenes y adultas que integrarán diferentes categorías de toda la provincia.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del link https://sportmetric.net/share/event/kiper-combat-femenino_D1i?606

El “Keeper Kombat Femenino” es una propuesta gratuita, organizada por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través de sus políticas deportivas orientadas a fortalecer el desarrollo del fútbol femenino y brindar más espacios de formación, práctica e intercambio de experiencias mejorar habilidades técnicas y vivenciar la experiencia.

