Cultura. Cultura en 7 días: entre la tradición de Fieles Difuntos, teatro y ferias

El cierre de octubre y el inicio de noviembre llega con una agenda diversa que combina tradición, música, teatro, danza y encuentros comunitarios. Desde las ferias y celebraciones, la semana ofrece propuestas para disfrutar de la cultura jujeña en todas sus formas.

Jueves 30 de octubre

En San Salvador de Jujuy, el ciclo Jueves de Guitarreada reunirá a Juan Simón, Efra Zamudio, La Bruje y Ramón Córdoba. Hasta el 5 de noviembre podrá visitarse la muestra Iconografías Migrantes: de Bruselas a Jujuy», del artista Carlos Alberto Garcés, en el Salón Pachamama del Cabildo.

Por la noche, Willy Lamas se presentará en Pentágono Bar, Independencia 553, a las 21 hs., mientras que Tunay ofrecerá su espectáculo en el Teatro Mitre, avenida Alvear esquina Lamadrid, a las 21:30 hs.

Viernes 31 de octubre

En Humahuaca, a las 8 hs. se dictará un Taller de elaboración de ofrendas en la panadería Rico Pan, calle Buenos Aires 262. Los organizadores recomiendan consultar previamente por los elementos necesarios.

En Volcán, la tradicional Feria de Todos los Santos se realizará en la terminal de ómnibus desde las 9:30 hs., convocando a productores, artesanos y familias de la región.

En Santa Clara, la comunidad celebrará el Día de la Madre en el Polideportivo Municipal Juan J. Castro, del barrio San José, a partir de las 18 hs.

En Perico, la plaza San Martín será el punto de encuentro para una jornada dedicada a la cultura pop, con anime, k-pop, juegos y cosplay, stands temáticos y la participación especial de Cele Rodríguez, de 15 hs. a 21 hs.

En Tilcara, la Sala Barbarita Cruz del CAPEC, en Belgrano 547, recibirá el show en vivo de Mula Parda y Nadia Szachniuk a las 21 hs.

En San Salvador de Jujuy, las propuestas comienzan a las 19 hs. con Canticuentos, música y relatos originales para toda la familia en el Centro Cultural Martín Fierro, avenida Illia 451. A las 19:30 hs., la Casa de las Letras, en Belgrano 1327, presentará el libro El enigma de Moai, de Eduardo Ramos (se requiere cobertura). A las 20:30 hs., la Semana del Barroco ofrecerá un concierto del Cuarteto de Voces y el Dúo Zigarán–Mercado en la capilla del Hospital San Roque (se requiere cobertura).

La noche culminará con la Gran Gala Ballet, que reunirá a primeras figuras del Teatro Colón y del Teatro Argentino, en el Teatro Mitre, a las 21:30 hs.

En Palpalá, el ciclo Viernes de Cumpleaños traerá a Cristian Para Ti y Samira en Pentágono Bar, avenida Catalano 11, a las 21:30 hs.

En Rodeíto, la comunidad celebrará el cuadragésimo aniversario de su fundación con acto protocolar, inauguración del Centro de Día, desfile cívico militar y gaucho, doma y festival folclórico en la Plazoleta Próspero Nieva, desde las 21:30 hs. (se requiere cobertura).

Sábado 1 de noviembre

En San Salvador de Jujuy, el Cabildo de Jujuy será sede del Encuentro de Yoga a cargo de la profesora Melina Cid Conde y docentes invitados, a las 17 hs.

Por la noche, el humor se adueñará del Teatro Mitre con el nuevo espectáculo de Dalia Gutmann Vamos a reírnos de nosotros, a las 21 hs.. A la misma hora, Arde Roma, avenida Fascio 1076, celebrará Halloween con la presentación en vivo de Chattel.

En el Teatro El Pasillo, José de la Iglesia 1190, se presentará Don Quijote. Historias andantes, teatro para una actriz y un mundo de objetos, a las 21:30 hs., y a las 22 hs. Sandra Corrizo subirá al mismo escenario con su recital Fuerte.

En Palpalá, Ada y Roberto DJ ofrecerán su show en Pentágono Bar, avenida Catalano 11, a las 21 hs.

Domingo 2 de noviembre

La capital jujeña se llenará de música y teatro. En el Teatro El Pasillo, a las 19 hs., se presentará Comfort y Música para Volar, homenaje a Soda Stere.

En el Teatro Mitre, la Orquesta Académica de Salta junto al Ensamble Arte Coral y Salta Lírica interpretarán La Verbena de la Paloma en funciones a las 19 hs. y 21 hs.. A las 20 hs., Claribel Medina y Diego Pérez protagonizarán Es complicado en el Teatro Mitre. A las 20:30 hs., el ciclo musical inmersivo continuará en el Teatro El Pasillo con Ok Computer – Radiohead.

Miércoles 5 de noviembre

La semana culminará en el Teatro Mitre con el concierto de Enzo Dorado, a las 22:30 hs. La primera semana de noviembre trae consigo el pulso de la música, la energía del teatro y la fuerza de las tradiciones que se renuevan.

Desde las celebraciones populares hasta los escenarios emblemáticos, Jujuy vuelve a encontrarse en torno al arte y la cultura Para más información sobre cada actividad, seguir a @CulturaJujuy en redes sociales.