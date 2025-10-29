El intendente Jorge presentó la séptima edición de la Fiesta de la Música

Con una nutrida agenda de espectáculos y actividades que se extenderán durante todo noviembre, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció el inicio de la séptima edición de la Fiesta de la Música, invitando a toda la comunidad a participar de la apertura oficial este sábado 1 de noviembre desde las 21hs, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, con entrada libre y gratuita.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge celebró el comienzo de una nueva edición de este tradicional evento, destacando su consolidación como una verdadera expresión cultural de la ciudad, “esta séptima edición nos permite haber tomado mucha experiencia, sobre todo en la organización de este tipo de eventos, y poder integrar a toda la comunidad en este quehacer de la cultura, y en esto que ya es una cuestión instalada en la ciudad, que es justamente el mes de la música, con múltiples expresiones para todos los gustos, para todas las edades y, fundamentalmente, para potenciar todos los grandes valores que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la magnitud y la diversidad de la propuesta cultural que se desplegará a lo largo del mes, “noviembre va a ser un mes de convocatoria a la música, artistas no solamente de la provincia de Jujuy, sino que también van a llegar de otras provincias, de Tucumán, de Salta, de Buenos Aires, vamos a tener algunas sorpresas, así que les pedimos que sigan atentos la agenda del mes a través de las redes de Cultura Muni y de la propia Muni Jujuy, porque creo que mucha gente se va a sentir más que invitada a disfrutar de grandes artistas y de excelente música en todos los tipos y ritmos musicales”.

Además, adelantó que las actividades se realizarán en diversos puntos de la ciudad, “vamos a estar en los centros culturales, en algunos multiespacios, en algunos espacios abiertos que tenemos, como el anfiteatro Las Lavanderas y en algunos otros anfiteatros de la ciudad. La cuestión acá es seguir abriendo los espacios y la programación de cultura a los artistas locales y a quienes nos visitan, y como siempre nos pide el intendente, que no se frene la actividad cultural”.

Córdoba también resaltó el espíritu abierto y participativo que caracteriza a la capital jujeña, “esta es una ciudad que tiene una distinción con el tema de su apertura a la cultura en términos amplios. Así que, con ese desafío, nos aprestamos a vivir un lindo mes de la música, y vamos a ir en la apertura desde una noche de jazz hasta el cierre musical muy lindo, que es una banda en vivo de salsa, para que todos los salseros, los que les gusta la música latinoamericana, puedan ir a disfrutar el cierre, que va a ser el 30”.

Asimismo, brindó detalles sobre el evento inaugural, “serán más de 30 actividades vinculadas a la música, iniciando este sábado, con la apertura oficial, que será junto al Jazz Club Jujuy, vamos a tener un ‘dream team’ del jazz, va a venir un artista muy reconocido de Tucumán, dos artistas de Salta, de mucho renombre vinculado al jazz, y tres artistas de Jujuy que van a hacer un ensamble, y por primera vez con entrada absolutamente libre y gratuita en nuestro querido Centro Cultural Éxodo Jujeño”.

Finalmente, el director de Cultura, Joaquín López, recordó los orígenes y el crecimiento de esta propuesta que año tras año convoca a miles de jujeños, “hemos generado hace ya años este programa de la Fiesta de la Música, generando una propuesta de todo un mes, durante noviembre, justamente por el día 22 de noviembre, que es el Día de la Música, una agenda donde se puedan contemplar todas las expresiones de la música. Así que desde el 1 de noviembre al 30 vamos a tener una oferta de muchísimos artistas de nuestra ciudad, de la provincia, y algunos que están llegando quizás de otras provincias, que van a participar en los conciertos, talleres y distintas propuestas que van a ver en toda la agenda”.

Entre las propuestas que formarán parte de la Fiesta de la Música, desde la organización precisaron que el 1 de noviembre, a las 21 horas, se realizará el evento de apertura con el 3° Jazz en la Ciudad en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, con entrada libre y gratuita. Luego, el 6 de noviembre a las 20 horas continuará el Ciclo de Guitarras “Horacio Zerpa” en el Museo Taller de Arte Colonial. El 8 de noviembre, a las 21 horas, Mónica Pacheco y Jorge Giles presentarán “La tierra cantando” en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, con entradas anticipadas a la venta. El ciclo seguirá el 13 de noviembre con una nueva fecha del Ciclo de Guitarras “Horacio Zerpa” en el Centro Cultural “Mirentxu” Casa Baca del barrio Los Perales, y esa misma jornada, a las 20.30, se presentará Federico Pecchia en el Centro Cultural Héctor Tizón.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EFjC4U8GwKk